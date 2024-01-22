В США рассказали о стратегии Ирана на Ближнем Востоке

«Война в секторе Газа сейчас пошла туда, куда многие опасались, перерастая в конфликты в Ливане, Сирии, Ираке и Красном море… На каждой из этих арен присутствует Иран – и вопрос в том, вступит ли Тегеран и его мощная армия в более широкую войну… Иран явно заявляет о своей военной мощи на фоне растущих региональных беспорядков, это не означает, что его лидеры хотят быть втянутыми в более широкую войну», — говорится в сообщении издания.