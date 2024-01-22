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Канделаки запретили въезд в Казахстан

Представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров заявил, что возможности у телеведущей Тины Канделаки приехать в Казахстан больше не будет, передает Sputnik.

Канделаки запретили въезд в Казахстан
© globallookpress.com

По его словам, это связано с ее заявлениями по поводу «вытеснения русского языка в республике».

В МИД отметили, что государство поступит точно так же, как поступили бы другие страны в отношении тех, «кто им не нравится». Там также не исключили принятия определенных мер. Казахстан не намерен прощать подобного рода поступок, подчеркнул Смадияров.

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По словам представителя ведомства, он сожалеет о том, что у известных людей сложилось «неверное» представление о республике.

Своим мнением об отношении в Казахстане к русскому языку Канделаки ранее поделилась в своем Telegram-канале. Она отметила, что «вытеснение» происходит «на государственном уровне». Публикацию она посвятила переименованию железнодорожных станций в стране.

В ноябре минувшего года президент России Владимир Путин провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Как сообщало РИА Новости, они договорились укреплять стратегическое партнерство.

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