Канделаки запретили въезд в Казахстан

Представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров заявил, что возможности у телеведущей Тины Канделаки приехать в Казахстан больше не будет, передает Sputnik.

По его словам, это связано с ее заявлениями по поводу «вытеснения русского языка в республике».

В МИД отметили, что государство поступит точно так же, как поступили бы другие страны в отношении тех, «кто им не нравится». Там также не исключили принятия определенных мер. Казахстан не намерен прощать подобного рода поступок, подчеркнул Смадияров.

По словам представителя ведомства, он сожалеет о том, что у известных людей сложилось «неверное» представление о республике.

Своим мнением об отношении в Казахстане к русскому языку Канделаки ранее поделилась в своем Telegram-канале. Она отметила, что «вытеснение» происходит «на государственном уровне». Публикацию она посвятила переименованию железнодорожных станций в стране.