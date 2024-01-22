«Второсортный Трамп»: СМИ о выходе Десантиса из президентской гонки

Губернатор Флориды Рон Десантис, претендовавший на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, прекратил свою кампанию. Американские СМИ рассказали, что Десантис недооценил Дональда Трампа и не смог объяснить избирателям, чем он лучше бывшего президента США.

Неожиданное решение Десантиса подчеркнуло проблемы, с которыми он столкнулся в своих попытках «свергнуть Трампа», пишет The Hill. Кампания Десантиса не выдержала волны негативных заголовков, касающихся высоких трат его штаба и перестановок в руководстве штаба.

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Выход Десантиса из предвыборной гонки всего за несколько дней до праймериз в Нью-Гемпшире стал шоком для многих — теперь республиканцы пытаются определить, где именно ошибся Десантис, некогда восходящая республиканская звезда. Многие республиканцы считают, что провал его кампании можно объяснить одной основной проблемой: Десантис так и не смог сформулировать, почему избиратели должны предпочесть его бывшему президенту.

Стратег Республиканской партии Алекс Конант отметил, что в течение всей кампании Десантис просто хвастался тем, что ему удалось сделать во Флориде, «но избирателей в Айове это не волновало». Сторонник Десантиса Рой Бэйли отметил, что Трамп — слишком сильный кандидат.

Социолог Уит Эйрес заявил Politico, что избиратели-республиканцы не собираются довольствоваться «второсортным Трампом», если могут заполучить самого Трампа. Один из сторонников Десантиса заявил, что многие избиратели-республиканцы имеют «эмоциональную связь» с Трампом и будут голосовать за него вопреки логике.

Решение Десантиса сдаться стало сокрушительным поражением для человека, который когда-то представлял самую большую надежду для республиканцев, уставших от Трампа, пишет The Wall Street Journal. По версии газеты, Десантис недооценил стойкость бывшего президента и переоценил свои собственные политические навыки. Кроме того, он не предвидел, что огромное количество уголовных обвинений в адрес Трампа превратит его в «политического мученика».