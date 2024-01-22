«Я не могу назвать это демократией». Кличко раскритиковал курс Украины при Зеленском

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал действующий при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском политический режим. По его словам, сейчас страна движется в неправильном направлении — отходит от демократических принципов, за которые должна была бороться, и становится все более авторитарной.

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«Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — заявил политик.

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Кличко отказался назвать имена людей, ответственных за подобное положение дел в республике, однако отметил, что «они хотят, чтобы все было централизовано». В качестве примера он привел украинские СМИ и телевидение, которые транслируют телемарафон с «одной информацией». По словам киевского мэра, в телемарафоне не учитываются альтернативные точки зрения, в то время как выступающие с критикой Зеленского и его администрации журналисты сталкиваются с давлением.

Политик отметил, что поделился своими опасениями с западными послами в Киеве, и некоторые из них разделили его позицию.

Кличко неоднократно выступал с критикой в адрес Зеленского

Украинский градоначальник часто критикует действующего лидера страны. В частности, в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten Кличко заявил, что не удивлен падением рейтинга Зеленского и считает, что таким образом глава государства расплачивается за свои ошибки.

Также он обвинял президента в проведении обысков у конкурентов за власть и скатывании в авторитаризм.

Мэров лишают полномочий, местное самоуправление подвергается нападкам. Широкую огласку получил и конфликт с военным руководством. Не должно быть так, чтобы все процессы управления были подчинены исключительно одному человеку и его окружению. Здесь есть угроза авторитаризма - Виталий Кличко, мэр Киева.

Зеленский может убрать Кличко с должности мэра

Украинские СМИ неоднократно сообщали о конфликте между мэром Киева и офисом президента Украины. Например, власти оказалась либо закрыта, либо занята посторонними организациями.

Кличко рассказывал, что офис президента пригрозил ему лишением гражданства. Причиной якобы стала его активная общественная позиция.

Эксперты считают, что Зеленский хотел бы убрать Кличко с должности мэра, но сделать этого пока не может. По словам политолога Александра Дудчака, офис президента работает над снижением рейтинга Кличко и ослаблением его политических позиций. В планах лидера страны — назначить вместо него своего доверенного человека.

«Но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. А западные партнеры традиционно против чрезмерного усиления кого-то одного из туземной администрации, им выгодна конкуренция группировок», — рассказал он.