В Анкаре заявили об ожидании визита Путина в ближайшее время

В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил информированный дипломатический источник.

Как сообщил источник РИА «Новости», в Турции рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время, но согласованной даты пока нет.