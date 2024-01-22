В Анкаре заявили об ожидании визита Путина в ближайшее время

Дипломатический источник: В Анкаре ожидают визита Путина в Турцию в ближайшее время
В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил информированный дипломатический источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», в Турции рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время, но согласованной даты пока нет.
Напомним, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию.