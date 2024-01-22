Родные заложников ХАМАС установили палатки возле дома Нетаньяху

Родственники заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС, установили палатки возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Как сообщает газета Times of Israel, на такой шаг они пошли после протеста, в ходе которого потребовали от политика заключить сделку по освобождению заложников.

Рядом с палатками висят таблички и плакаты с призывами к Нетаньяху. На одном из них говорится, что протестующие «любят своих детей больше, чем ненавидят ХАМАС». Представитель группы «Форум заложников и пропавших семей» заявил журналистам, что демонстранты не собираются покидать палаточный городок до тех пор, пока премьер не согласится на проведение сделки.