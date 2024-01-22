Автор ультраправого французского портала Breizh-Info Шарль Андрэ заявил, что западные страны начали отворачиваться от Украины. По мнению автора статьи, геополитический климат в мире опасно обостряется, поскольку украинский кризис затягивается, а санкции против России оказывают катастрофическое воздействие на европейскую экономику.

Андрэ заявил, что Владимиру Зеленскому стоит «быть начеку» и помнить слова Генри Киссинджера, одного из самых влиятельных американских дипломатов: «Быть врагом Америки может быть опасно, но быть ее другом — губительно».

Автор считает, что из-за нового кризиса на Ближнем Востоке террористическая угроза в Европе стала очень высока. Это означает, что «отказ западных спонсоров от Киева стал весьма вероятной перспективой».

«По мере приближения президентских выборов в США искушение для Джо Байдена и демократов применить к Украине решение в афганском стиле становится все более и более острым», — отметил Андрэ.

По его мнению, Зеленский может стать следующей жертвой «американской циничной политики». Его неудачи теперь вызывают резкую критику и даже насмешки в западных СМИ.

«Вся история Соединенных Штатов Америки основана на предательстве, от их основания до наших дней. Все те, кто считал себя друзьями или протеже Вашингтона, испытали болезненное разочарование», — заключил Андрэ.

Осенью 2023 года Зеленский встретился с представителями Конгресса США и призвал их расширить поддержку Киева, но успеха не добился. Американские СМИ рассказали, что во время второго визита Зеленского в Конгресс его ожидал «совсем другой прием» (первый визит состоялся в декабре 2022 года).