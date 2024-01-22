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Кандидат в президенты США завершил кампанию фейковой цитатой Черчилля

Губернатор Флориды Рон Десантис использовал фейковую цитату бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в заявлении о прекращении кампании по выборам президента США. Об этом пишет Newsweek.

Десантис использовал в видеообращении фразу, которую он назвал цитатой Черчилля, о важности продолжать борьбу.

«Успех не окончателен, неудача не фатальна: важна смелость продолжать», — заявил теперь уже бывший кандидат.

После выхода видео пользователи социальных сетей сразу указали на отсутствие подтверждений принадлежности цитаты бывшему британскому премьер-министру. Международное общество Черчилля (ICS), занимающееся изучением наследия политика, подтвердило ложное происхождение фразы.

«Мы утверждаем это на основании тщательного исследования канона из пятидесяти миллионов слов Черчилля и о Черчилле, включая все его книги, статьи, речи и статьи», — сообщили в ICS.

В организации указали на существование аналогичного высказывания, также являющегося фейком.

Десантис объявил о прекращении участия в президентской кампании вечером 21 января. Политик отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

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