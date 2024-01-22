Пока вы спали: новый план ЕС по помощи Украине и взрыв на российской ТЭЦ

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Раскрыт новый план ЕС по помощи Украине

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Новый способ поддержки Киева на сумму более 20 миллиардов евро разработала Европейская служба внешних связей на фоне разногласий по поводу выделения нового пакета помощи. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Инициатива предусматривает возврат более 20 миллиардов евро странам из состава ЕС в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую западные страны собираются оказывать Киеву в течение следующих четырех лет. Политики настаивают на создании специального фонда, который «съест» около 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира и будет получать до 5 миллиардов евро ежегодно.

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный объект

Взрывоопасный объект сбросили с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский район Донецка Вооруженные силы Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 4.20 — город Донецк: сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА», — говорится в сообщении.

На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

Угольная пыль взорвалась на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, ударной волной выбило окна. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.

В сообщении сказано, что взорвалась мельница котла №7. Повреждений в турбинном цехе пока не зафиксировано, а персонал не пострадала.

Как утверждают жители Улан-Удэ, в квартирах немного упала температура, однако «Территориальная генерирующая компания №14» уверяет, что перебоев в теплоснабжении не зафиксировано.

В России сочли идею о мирной конференции по Украине обреченной на провал

Идея Киева об организации конференции по Украине на основе «формулы мира» президента Владимира Зеленского, которая не учитывает интересы и позицию Москвы, обречена на провал. Такое заявление сделал посол России в Берне Сергей Гармонин в интервью газете Sonntags Zeitung, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что так называемая «формула мира», которую Киев рассматривает как не имеющую альтернативы, «не может быть платформой для серьезного диалога». По его мнению, без России такой саммит будет означать лишь новый раунд «бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату».

В Словакии оценили возможность встречи премьера страны с Путиным

Словакия заинтересована во встрече премьер-министра страны Роберта Фицо и президента РФ Владимиром Путиным, однако в ближайшее время это невозможно. Такое заявление сделал член правящей партии Smer, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри в интервью «Известиям».

По его словам, он с самого начала боевых действий заявлял о том, что «это конфликт между США и Россией», который происходит на территории Украины. Встречу Фицо и Путина в данный момент не получится организовать, так как некоторые представители западных стран называют словацких политиков пророссийскими, пояснил Кэри.