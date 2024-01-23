Байден вновь опозорился, втянув в конфуз Жан-Пьер
Президент США Джо Байден снова начал путаться в своих словах. На этот раз политик перепутал двух глав федеральных министерств.
Что самое интересное, произошло это сразу после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об отличном ментальном здоровье президента.
Как уточняет издание The Daily Mail, Байден перепутал главу министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и соцслужб Ксавье Бесерру.