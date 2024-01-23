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Байден вновь опозорился, втянув в конфуз Жан-Пьер

Президент США Джо Байден снова начал путаться в своих словах. На этот раз политик перепутал двух глав федеральных министерств.

Байден вновь опозорился, втянув в конфуз Жан-Пьер
© ZUMA/ТАСС

Что самое интересное, произошло это сразу после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об отличном ментальном здоровье президента.

Как уточняет издание The Daily Mail, Байден перепутал главу министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и соцслужб Ксавье Бесерру.

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