Байден вновь опозорился, втянув в конфуз Жан-Пьер

Президент США Джо Байден снова начал путаться в своих словах. На этот раз политик перепутал двух глав федеральных министерств.

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Что самое интересное, произошло это сразу после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об отличном ментальном здоровье президента.