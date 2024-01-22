Глава МИД Турции прибыл в Нью-Йорк

"Министр иностранных дел Фидан примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Палестине, которое состоится 23 января 2024 года в Нью-Йорке. Ожидается, что Фидан также проведет двусторонние встречи в Нью-Йорке", - подчеркнул собеседник агентства.