Трамп оценил свою соперницу Хейли

"Демократы поддерживают Никки по очень простой причине. Они понимают, что ее будет очень просто разбить [на президентских выборах в ноябре]. Два дня назад опросы показали, что она серьезно уступает Байдену, а я серьезно опережаю Байдена. Ее избрание невозможно", - убежден экс-президент.