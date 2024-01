Сможет ли Трамп снова стать президентом США и что это принесет России

Что предлагал Десантис США

С 2013 по 2018 год республиканец Рон Десантис был членом палаты представителей конгресса, а в 2019-м стал губернатором Флориды. На этом посту он продвигал инициативы, связанные в том числе с гендерной повесткой — речь о серии законопроектов, получивших название Let kids be kids («Пусть дети остаются детьми»). Тогда, в частности, были ограничены хирургические операции по смене пола среди несовершеннолетних. Десантис поддержал принятие закона штата под названием Don`t Say Gay Bill («Не говори о геях»), согласно которому в начальных классах школы было запрещено проводить уроки о сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Также при республиканце во Флориде запретили аборты после шестой недели беременности.