Штаб Трампа обратился с призывом к республиканцам
Избирательный штаб Дональда Трампа призвал всех членов Республиканской партии сплотиться вокруг экс-президента США для победы над действующим лидером Джо Байденом и поблагодарил губернатора Флориды Рона Десантиса за выход из президентской гонки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.
«В остающиеся несколько дней до победы Дональда Дж. Трампа в Нью-Гемпшире для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса», — говорится в заявлении.
Затем в тексте звучит призыв ко всем республиканцам: их просят объединиться, чтобы победить «жуликоватого Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству».
Основным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Штаб Трампа заявил, что Никки Хейли – кандидат глобалистов и демократов, которые готовы сделать все возможное, чтобы остановить движение «Америка прежде всего». Республиканцы также обвинили ее в планах сократить пенсии, повысить налоги, открыть границы для мигрантов и снизить расходы на медицинское обеспечение.