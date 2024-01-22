Штаб Трампа обратился с призывом к республиканцам

Избирательный штаб Дональда Трампа призвал всех членов Республиканской партии сплотиться вокруг экс-президента США для победы над действующим лидером Джо Байденом и поблагодарил губернатора Флориды Рона Десантиса за выход из президентской гонки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.

«В остающиеся несколько дней до победы Дональда Дж. Трампа в Нью-Гемпшире для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса», — говорится в заявлении.

Затем в тексте звучит призыв ко всем республиканцам: их просят объединиться, чтобы победить «жуликоватого Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству».

Основным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.