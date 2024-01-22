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Маск "отрекся" от Байдена

Предприниматель Илон Маск заявил, что в этом году ни за что не отдаст свой голос за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в социальной сети Х.

Маск "отрекся" от Байдена
© ТАСС

Так Маск прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC, в котором признался, что на выборах 2020 года голосовал за Байдена.

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — написал он.

Выборы нового лидера США запланированы на 5 ноября 2024 года. Как показывают опросы, фаворит Республиканской партииДональд Трамп. Вероятно, его главным соперником станет действующий президент Джо Байден. Многие эксперты пророчат Трампу победу, симпатии простых граждан также на его стороне.

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