Маск "отрекся" от Байдена
Предприниматель Илон Маск заявил, что в этом году ни за что не отдаст свой голос за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в социальной сети Х.
Так Маск прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC, в котором признался, что на выборах 2020 года голосовал за Байдена.
«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — написал он.
Выборы нового лидера США запланированы на 5 ноября 2024 года. Как показывают опросы, фаворит Республиканской партии — Дональд Трамп. Вероятно, его главным соперником станет действующий президент Джо Байден. Многие эксперты пророчат Трампу победу, симпатии простых граждан также на его стороне.
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