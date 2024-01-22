Дипломат рассказал о выходке Зеленского в Лондоне
Лидер Украины Владимир Зеленский в ходе посещения музея бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля сел в его кресло. Об этом рассказал бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью журналистке Наталье Мосейчук, передает News.ru.
Дипломат рассказал, сотрудник музея Черчилля проинформировал лидера Украины о том, что это за кресло и какую ценность представляет. Зеленский захотел сесть на него, работник музея предупредил, что делать этого нельзя, однако на его слова не обратили внимания.
По слова Пристайко, после этого служитель музея спросил у Зеленского, почувствовал ли он себя Черчиллем. Все посмеялись, после чего лидер Украины, заявил, что и правда «почувствовал в себе что-то такое».
Ранее стало известно о том, что в школах Сан-Франциско распространяются комиксы о президенте Украины Владимире Зеленском. Военкор Даниил Безсонов пояснил, что в этих комиксах рассказывается о политических заслугах главы украинского государства. Он считает комиксы подобного рода хорошим инструментом повествования, с их помощью можно донести важную информацию не только до детей, но и до взрослых. Однако в этом случае комиксы пропагандируют русофобию с малых лет, считает Безсонов.