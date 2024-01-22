Дипломат рассказал о выходке Зеленского в Лондоне

Дипломат рассказал, сотрудник музея Черчилля проинформировал лидера Украины о том, что это за кресло и какую ценность представляет. Зеленский захотел сесть на него, работник музея предупредил, что делать этого нельзя, однако на его слова не обратили внимания.

По слова Пристайко, после этого служитель музея спросил у Зеленского, почувствовал ли он себя Черчиллем. Все посмеялись, после чего лидер Украины, заявил, что и правда «почувствовал в себе что-то такое».