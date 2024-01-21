В Париже прошла акция против закона, ужесточающего правила иммиграции
В Париже несколько тысяч человек организовали акцию протеста против закона, ужесточающего правила иммиграции.
Об этом пишет РИА Новости.
Как говорится в материале, противники нового закона, ужесточающего правила иммиграции, хотят повлиять на Конституционный совет Франции, который 25 января планирует вынести решение о его соответствии конституционным нормам.
Колонна протестующих двигалась от площади Трокадеро к эспланаде Инвалидов. Среди них много выходцев из стран Африки.
В декабре сотни человек в Париже приняли участие в акции против закона, ужесточающего миграционные правила.