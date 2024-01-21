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Советник Зеленского призвал Европу отправить домой украинских беженцев

Советник президента Украины Сергей Лещенко призвал страны Европы, которые после начала боевых действий принимали украинских беженцев, прекратить их поддержку и отправить домой. Его слова приводит издание «Аргументы недели».

Советник Зеленского призвал Европу отправить домой украинских беженцев
© Unsplash

Лещенко заявил, что Украина теряет целое поколение молодых людей. Советник Владимира Зеленского также подчеркнул, что для страны может оказаться катастрофой дальнейшее пребывание украинских семей в Европе. Он добавил, что молодежь начинает интегрироваться в европейскую среду.

Лещенко призвал беженцев возвращаться в города, которые находятся не у линии боевых действий. Он добавил, что на Украине есть чем заняться.

Ранее глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал украинских беженцев трудиться, а не жить на пособия. Он призвал власти ФРГ последовать примеру других стран и отправить украинцев на работу. Как уточнил политик, в Нидерландах трудоустроена примерно половина украинцев, в Польше — 65 процентов, в Дании — 78 процентов.

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