Советник президента Украины Сергей Лещенко призвал страны Европы, которые после начала боевых действий принимали украинских беженцев, прекратить их поддержку и отправить домой. Его слова приводит издание «Аргументы недели».

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Лещенко заявил, что Украина теряет целое поколение молодых людей. Советник Владимира Зеленского также подчеркнул, что для страны может оказаться катастрофой дальнейшее пребывание украинских семей в Европе. Он добавил, что молодежь начинает интегрироваться в европейскую среду.

Лещенко призвал беженцев возвращаться в города, которые находятся не у линии боевых действий. Он добавил, что на Украине есть чем заняться.