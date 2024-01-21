СМИ рассказали о выпаде Нетаньяху в адрес Байдена

Власти Израиля отвергают признание палестинского государства и намерены «сохранить контроль над сектором Газа» и после военной операции. Об этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, пишет The Guardian.

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Израильский лидер сказал президенту США, что «потребности безопасности его страны не оставляют места для суверенного палестинского государства».

«После уничтожения ХАМАСа» Израиль должен сохранить контроль над сектором Газа, чтобы гарантировать, что он больше не будет представлять угрозу. При этом в Тель-Авиве осознают, что их действия противоречат требованиям ООН о предоставлении Палестине суверенитета».

The Guardian называет решение Нетаньяху «едва завуалированным выпадом в адрес Байдена». Ведь ранее американский президент был уверен, что независимая Палестина осуществима при Нетаньяху у власти.

Месяц назад Нетаньяху также исключил создание независимого палестинского государства, открыто заявив на пресс-конференции, что даже после окончания боевых действий Израиль «сохранит контроль» над всей территорией Палестины

«Это необходимое условие. Это противоречит принципу суверенитета, но ничего не поделаешь», — заявил он.

The Guardian отмечает, что таким образом «строптивый Нетаньяху» углубляет раскол с ближайшими международными союзниками Израиля.

При этом у израильтян также растет «гнев по отношению к Нетаньяху». Это все более заметно на улицах страны, хотя «война и пользуется широкой общественной поддержкой». В субботу протестующие собрались в Тель-Авиве, Иерусалиме, Кесарии и Кфар-Сабе. Часть из них требовала отставки премьер-министра.