Морозы и снегопады унесли жизни свыше 80 человек в США

Жертвами суровой зимней погоды на значительной части США стали как минимум 89 человек, пишет обозреватель Керри Брин в статье для телеканала CBS News.

По ее данным, в эти выходные холода охватили штаты, на территории которых проживают десятки миллионов человек. Температура, добавила она, была значительно ниже климатической нормы.

Автор статьи отметила, что власти ряда штатов сообщили о летальных случаях, связанных с непогодой. Так, Департамент здравоохранения Теннесси подтвердил 25 смертей, связанных с погодными условиями. Кроме того, в Орегоне рассказали о гибели по меньшей мере 16 человек.

Отмечается, что в Орегоне трое взрослых погибли, когда на их машину упало дерево. В автомобиле также находился ребенок, он выжил.

Кроме того, смерти были зарегистрированы в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке, Нью-Джерси.