В ООН назвали неприемлемым непризнание Палестины как государства
Отказ признавать решение ООН о создании государств Израиль и Палестина является неприемлемым. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает РИА Новости.
«Отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев, а также отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемы», — написал Гутерреш в соцсетях.
По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства неоспоримо и должно признаваться всем международным сообществом.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху косвенно намекнул, что не позволит создать палестинское государство, а Тель-Авив намерен сохранить контроль над территориями Газы и Западного берега.
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