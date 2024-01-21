В оппозиции Молдавии не исключили выдвижения единого кандидата на выборах против Санду

«Может сложиться и ситуация как на выборах мэра Кишинева, когда оппозиция тоже обсуждала единого кандидата, но потом каждый пошел своим путем. Может быть, две или три партии объединятся и выставят своего кандидата. Но во втором туре, думаю, все объединятся», — подчеркнула она.