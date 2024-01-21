Русскоязычные жители Финляндии в воскресенье, 21 января, провели шествие в Хельсинки. Демонстранты потребовали от правительства страны найти более гибкое решение в вопросе закрытия КПП на границе с Россией. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, марш был согласован с полицией и проходил по Алексантеринкату (одной из центральных улиц), от универмага «Стокманн» до Сенатской площади.

«Кто мы? Жители Финляндии! Чего мы хотим? Лучшего решения! Когда мы просим его? Прямо сейчас! Лучшего решения!», — скандировали участники шествия.

Одна из участниц демонстрации заметила, что между Россией и Финляндией осуществляются морские и железнодорожные перевозки. Соответственно, добавила она, жители страны желают, чтобы кабмин дал возможность людям пересекать и наземную границу республики.