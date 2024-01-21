Стали известны подробности ЧП с сухогрузом, идущим в Россию через Дарданеллы

Буксиры береговой охраны отбуксировали следовавший в РФ сухогруз, застрявший в проливе Дарданеллы из-за неполадки оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

© Unsplash

Судно Balkan 1 шло под флагом Камеруна из Измира в Ейск. В Дарданеллах у порта Кепез у него вышел из строя двигатель.

В береговой охране уточнили, что корабль длиной в 123 метра удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык.