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Стали известны подробности ЧП с сухогрузом, идущим в Россию через Дарданеллы

Буксиры береговой охраны отбуксировали следовавший в РФ сухогруз, застрявший в проливе Дарданеллы из-за неполадки оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Стали известны подробности ЧП с сухогрузом, идущим в Россию через Дарданеллы
© Unsplash

Судно Balkan 1 шло под флагом Камеруна из Измира в Ейск. В Дарданеллах у порта Кепез у него вышел из строя двигатель.

В береговой охране уточнили, что корабль длиной в 123 метра удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык.

Инцидент не сказался на графике движения судов, но в воскресенье был ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.

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