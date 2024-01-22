В ЕС рассчитывают договориться по использованию активов РФ до середины февраля

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

© Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

По его словам, есть намерение всех государств Евросоюза достигнуть окончательной договоренности по использованию от российских замороженных активов.

До этого бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что западным странам не стоит бояться последствий от передачи замороженных российских активов Украине.

Зеллик полагает, что противники России преувеличивают риски и недооценивают потенциальные выгоды. На его взгляд, совместная работа стран G7 и Евросоюза вполне способна привести к тому, что альтернатив западным хранилищам денег в мире не останется.