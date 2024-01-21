Посол Канады в США призвала готовиться к победе Трампа на выборах

Оттава должна предпринять конкретные шаги, чтобы подготовиться к итогам президентских выборов —2024 в США, которые могут привести к возвращению Дональда Трампа к власти. Такое заявление в интервью CBC News сделала посол Канады в США Кирстен Хиллман.

Хиллман сказала, что США являются ближайшим экономическим партнером и союзником Канады. Это нельзя не учитывать в контексте предстоящих выборов.

«Каждый раз, когда для американцев наступает важный момент, мы должны быть уверены, что держим ситуацию под контролем и делаем все возможное, чтобы Канада была готова наилучшим образом к сдвигу либо изменению направления», — заявила Хиллман.

По ее словам, важно убедиться, что у Канады налажены все отношения с людьми, которые консультируют вторую администрацию Трампа, а также «людьми, которые будут вокруг него».

«И это касается не только Вашингтона, это касается всей страны», — сказала она.

Хиллман отметила, что подобная работа уже ведется, и подход Канады должен быть «целенаправленным и систематическим».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также прокомментировал возможность возвращения Трампа в Белый дом. Он сделал это в начале недели, причем на французском языке.