Посол Канады в США призвала готовиться к победе Трампа на выборах
Оттава должна предпринять конкретные шаги, чтобы подготовиться к итогам президентских выборов —2024 в США, которые могут привести к возвращению Дональда Трампа к власти. Такое заявление в интервью CBC News сделала посол Канады в США Кирстен Хиллман.
Хиллман сказала, что США являются ближайшим экономическим партнером и союзником Канады. Это нельзя не учитывать в контексте предстоящих выборов.
«Каждый раз, когда для американцев наступает важный момент, мы должны быть уверены, что держим ситуацию под контролем и делаем все возможное, чтобы Канада была готова наилучшим образом к сдвигу либо изменению направления», — заявила Хиллман.
По ее словам, важно убедиться, что у Канады налажены все отношения с людьми, которые консультируют вторую администрацию Трампа, а также «людьми, которые будут вокруг него».
«И это касается не только Вашингтона, это касается всей страны», — сказала она.
Хиллман отметила, что подобная работа уже ведется, и подход Канады должен быть «целенаправленным и систематическим».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также прокомментировал возможность возвращения Трампа в Белый дом. Он сделал это в начале недели, причем на французском языке.
«Это было нелегко в первый раз, и если случится второй раз, тоже не будет легко», — сказал Трюдо.