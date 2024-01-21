Премьер Словакии заблокирует вступление Украины в НАТО

Словакия намерена заблокировать членство Украины в НАТО, поскольку в противном случае «это будет фундаментом Третьей мировой войны». Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая должна пройти 24 января в Ужгороде. Фицо также указал, что украинская сторона не хочет проводить пресс-конференцию по итогам этого мероприятия. Политологи, со своей стороны, отмечают, что в соседних с Украиной странах сформировалась определённая усталость от конфликта и некоторые политики всё более открыто заявляют о нежелании поддерживать Киев.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе выступления по местному телевидению заявил, что на предстоящей встрече с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем сообщит ему о намерении ветировать потенциальное членство страны в НАТО.

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«Я знаю с чем иду (на встречу с украинским премьером. — RT), я иду с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям… Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны», — приводит его слова РИА Новости.

Встреча премьеров Словакии и Украины должна пройти 24 января в Ужгороде. По словам Фицо, она будет интересной, а украинская сторона не хочет по её итогам проводить пресс-конференцию.

Отмена помощи

Напомним, что Роберт Фицо после победы на парламентских выборах осенью 2023 года выступил против поставок оружия Украине.

Сформированное им правительство не одобрило решение предыдущего кабмина об отправке Киеву пакета военной помощи на €40,3 млн. В него должны были войти патроны, боеприпасы, миномёты и ракеты для системы противовоздушной обороны «Куб».

С начала конфликта на Украине предыдущее словацкое правительство отправило Киеву оружие, боеприпасы и технику на €671 млн.

При этом республика фактически осталась без средств ракетной защиты и военной авиации. Об этом, в частности, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По его словам, Братислава лишилась системы ПВО, так как свой единственный комплекс С-300 бывшие власти в 2022 году отправили Киеву. При этом Словакии обещали взамен передать американскую систему Patriot, но в Пентагоне подчеркнули, что лишь на время. Кроме того, Калиняк сообщил, что Братислава так и не получила обещанной компенсации за переданные киевскому режиму истребители МиГ-29.

«Прошлое правительство нанесло (республике такой ущерб. — RT), что мы остались без собственной ракетной защиты, без боевой авиации и, наконец, у нас нет и тех обещанных €700 млн за МиГи, которые (бывшее. — RT) правительство тоже передало Украине. Сомнительно, что вообще что-то поступит в будущем. Мы не знаем», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Братислава передала Киеву все свои 13 истребителей МиГ-29. В конце декабря 2023 года Высшее контрольное управление Словакии инициировало проверку законности передачи этой военной помощи Украине.

Кроме того, Роберт Фицо поддерживает Виктора Орбана, премьер-министра соседней Венгрии, в вопросе выделения финансовой помощи киевскому режиму Евросоюзом. Напомним, что в декабре Орбан заблокировал пакет финансирования Украины в размере €50 млрд.

Венгерский премьер — единственный из лидеров 27 стран—членов союза выступил против выделения финансирования. Орбан настаивает, что дальнейшие денежные средства для Киева должны поступать из отдельного источника, сформированного для этих целей, а не напрямую из бюджета ЕС.

Брюссель, со своей стороны, ищет способы обойти вето Орбана в преддверии саммита ЕС, который намечен на 1 февраля. Так, ранее 120 евродепутатов подписали петицию, призывающую ЕС предпринять шаги для ограничения права голоса Венгрии.

В свою очередь, Фицо встал на защиту Орбана, согласившись с его предложением найти альтернативные источники помощи Украине и осудив ЕС за попытку ограничить право Венгрии на голосование. Он заявил, что не согласен с планами наказать Венгрию за отстаивание её суверенитета.

«Те предложения, которые премьер-министр (Орбан. — RT) сделал и сделает в связи с изменением бюджета ЕС, ещё раз подчеркну, мы считаем здравыми и рациональными», — сказал Фицо.

Глава правительства Словакии подчеркнул, что Брюссель должен прислушаться к возражениям Будапешта и искать компромисс. Фицо также добавил, что Братислава со своей стороны хотела бы, чтобы ЕС выделил больше средств в европейском бюджете на борьбу с нелегальной миграцией.

«Начинает выполнять обещания»

Роберт Фицо давно и последовательно занимает такую позицию, и своими заявлениями даёт понять поддерживающим его курс словакам, что эта позиция останется неизменной, заявил в беседе с RT политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

«Он начинает выполнять обещания, которые он давал своим избирателям, и таким образом демонстрирует, что его слова не расходятся с делом. Учитывая то, что по соседству есть Орбан, который также собирается блокировать членство Украины в НАТО, обойти это вето у других членов альянса не получится», — считает эксперт.

Однако вес Словакии по европейским меркам незначителен, напоминает Трухачёв.

«Роль Словакии в Евросоюзе невелика. Если бы аналогичные тезисы прозвучали из Чехии, они бы уже имели бы другой вес, но там, к сожалению, у власти находятся отпетые русофобы, которые Фицо пытаются «свалить». Поэтому преувеличивать то, что говорит Фицо, не следует, но, безусловно, определёнными возможностями по линии Евросоюза он обладает. Хотя, помимо премьер-министра, есть и президент, которая настроена антироссийски и, в свою очередь, она будет мешать Фицо проводить эту линию», — пояснил политолог.

При этом Украину никто не собирался принимать в НАТО и без потенциального вето со стороны Словакии, напоминает Трухачёв.

«Это было не определено и раньше. Всё-таки к войне с Россией большинство европейских стран не готово, поэтому они просто вслух не могут говорить такое, чтобы не лишить Украину мотивации и дальше воевать против РФ, хотя членство в НАТО ей никто не обещал. А Фицо, не будучи антироссийским политиком, хотя он и не пророссийский, может позволить себе прямо сказать то, о чём в Европе многие и так думают», — указал эксперт.

Как, со своей стороны, отметил в разговоре с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, позиция премьера Словакии рациональна, так как полностью соответствует уставу Североатлантического альянса.

«Это абсолютно естественная позиция, которая укладывается в устав НАТО, в котором записано, что не принимаются страны, у которых есть территориальные конфликты и претензии с соседними государствами, тем более страны, которые находятся в состоянии боевого противостояния. Тут премьер Словакии всего лишь подтвердил устав НАТО», — подчеркнул политолог.

По его словам, сейчас в Европе наблюдается очевидная усталость от украинского вопроса, однако не все политики могут позволить себе открыто отказывать Киеву в поддержке.