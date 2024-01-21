Нетаньяху обвинили во лжи о военной операции против ХАМАС

«Отсутствие доверия общественности к своему правительству не менее серьезно, чем отсутствие единства во время войны. Нам нужно пойти на избирательные участки и провести выборы в ближайшие несколько месяцев, чтобы восстановить доверие, поскольку в настоящее время доверия нет», — сказал он.