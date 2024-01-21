Президент Украины Владимир Зеленский боится выборов в США в 2024 году. Если к власти придет предыдущий президент Дональд Трамп, то страна, вероятно, пойдет на уступки России, лишив ВСУ финансирования. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Зеленский опасается, что если Дональд Трамп вернется в Белый дом в следующем году, то США пойдут на односторонние уступки России. Они перечеркнут интересы Украины», — сообщает газета. Трамп неоднократно заявлял, что способен решить конфликт между Москвой и Киевом за сутки. Это пугает Зеленского, говорится в материале.

Глава Украины заявил, что опасается прихода Трампа к власти в тот момент, когда администрация президента США Джо Байдена решила сократить финансирование «мексиканского вопроса» для очередного военного транша. В администрации сообщили, что Штаты готовы пойти на уступки в вопросах безопасности на границе с Мексикой, чтобы отдать деньги Киеву.

Трамп еще до Байдена заявлял, что строительство стены с соседним государством необходимо. Однако новый президент Штатов в 2021 году свернул проект и отменил режим чрезвычайной ситуации, который действовал на границе с 2019 года.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что боится прихода Трампа к власти. По его словам, США сменят курс, отдав предпочтение внутренним проблемам. Это, в свою очередь, коренным образом повлияет на ход СВО.