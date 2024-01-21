Трамп опроверг наличие проблем с психическим здоровьем

Кандидат на пост-президента США от Республиканской партии Дональд Трамп отверг предположения своей соперницы Никки Хейли о том, что у него есть проблемы с психическим здоровьем. Заявление прозвучало на фоне того, как он перепутал Хейли и Нэнси Пелоси в своей предвыборной речи, пишет The Hill.

По словам Трампа, в своей риторике он часто использует сарказм во время выступлений на публике.

Он также отметил, что отлично справился с когнитивным тестом, который, по его словам, проходил "несколько месяцев назад".

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил свою соперницу по Республиканской партии Никки Хейли в неспособности обеспечить достаточную безопасность во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, вероятно, имея в виду бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.