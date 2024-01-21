В Канаде начали готовиться к возможному избранию Трампа

"Очень важный шаг - это убедиться в том, что у нас налажены все эти отношения настолько, насколько это в наших силах, с людьми, которые консультируют <...> вторую администрацию Трампа, с людьми, которые его будут окружать [в случае победы на выборах], - сказала дипломат. - Важно быть уверенными в том, что мы обновили эти отношения".