Трамп заявил об опасности для США

Соединенные Штаты превратились в свалку для остального мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего главы государства Дональда Трампа.

По его словам, это произошло из-за действующего президента Джо Байдена.

Как отметил бывший американский лидер, демократия в Америке в опасности «из-за некомпетентности Байдена».

23 января в штате Нью-Гемпшир состоятся мероприятия в рамках первичных фракционных выборов президента США, на которых республиканцы будут определять, кого следует выдвинуть на выборах.

Ранее Трамп заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся 15 января партийных конференциях. Он призвал сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же поддержку, чтобы послать сигнал на предстоящие в ноябре 2024 года выборы о грядущем возвращении своей администрации.