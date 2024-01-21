На протесты против АдГ в Германии вышли свыше 144 тысяч человек

Более 144 тысяч человек вышли в субботу на акции протеста на улицы городов Германии, протестующие выступают против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом пишет издание Welt.

По данным полиции, 35 тысяч человек собрались на демонстрации в Ганновере и столько же во Франкфурте, 20 тысяч в Карлсруэ, 16 тысяч в Галле, 12 тысяч в Касселе, 10 тысяч в Ульме, пять тысяч в Кобленце, пять тысяч во Фрайбурге и шесть тысяч в Эрфурте. Уточняется, что протестные акции также проводились в ряде менее крупных германских городов.

До этого сообщалось, что в Гамбурге прошел митинг против крайне правых сил в Германии, на котором собралось около 80 тысяч человек.

19 января стало известно, что в Германии обсуждают запрет партии "Альтернативы для Германии". По словам журналистов, партии придется отвечать за участие представителей во встрече, где обсуждали выдворение мигрантов в Африку.