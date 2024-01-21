В Италии отреагировали на переговоры по возобновлению зерновой сделки

Глава правительства Италии Джорджа Мелони во время встречи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом положительно оценила усилия Анкары по дипломатическому посредничеству, в том числе, по возобновлению черноморской зерновой инициативы, сообщает агентство Askanews со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Это первый визит премьер-министра в Турцию после переговоров между двумя лидерами, проходивших на полях многосторонних встреч на Бали, в Вильнюсе, Нью-Йорке и Дубае, целью которого является подтверждение стратегического характера партнерства на двустороннем уровне. Миссия Мелони в Стамбул также направлена на продолжение процесса укрепления сотрудничества в сфере миграции. Обсуждалась и война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также российская специальная военная операция.

Также стороны обсудили укрепление двусторонних экономических отношений и организацию следующей Совместной экономико-торговой комиссии, тему отношений между Европейским Союзом и Турцией в политической, экономической и торговой сферах, в том числе в свете совместного сообщения Комиссии и Верховного представителя ЕС.