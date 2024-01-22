Зеленский назвал унижением и предательством Украины запрет ей вступать в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что страны, выступающие против вступления Украины в НАТО, «унижают и предают» её. Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами.

«Украина не в НАТО из-за того, что есть несколько стран-скептиков. Чего боится эта группа стран? Они боятся эскалации со стороны России. Это официальное такое утверждение», — цитирует Зеленского УНИАН.

Это говорит о том, «что это не их война», отметил он.

«И поэтому, я считаю, что это унизительно и предательски по отношению к Украине», — продолжил Зеленский.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее предупредил, что выступает против членства Украины в НАТО и будет ветировать это решение.