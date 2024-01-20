В КНДР подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр дорам

Власти КНДР приговорили двух 16-летних подростков к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов, пишет РБК.

По данным портала, процесс проходил публично, на одном из стадионов во время пандемии коронавируса. На всех присутствующих были маски.

Стражи порядка осудили фанатов южнокорейских музыкантов за «неправильные действия» перед собравшейся толпой.

Кроме того, на суде, при обсуждении Южной Кореи, была упомянута «культура гнилого марионеточного режима», которая заражает даже подростков.

Журналисты пояснили, что ранее наказания за просмотр фильмов соседнего государства были намного мягче: нарушителей отправляли на пять лет в молодежные трудовые лагеря. В 2020 году в стране был принят закон, согласно которому за это может грозить наказание вплоть до смертной казни.