В ХАМАС заявили о нежелании удерживать пленных

Палестинское движение ХАМАС не хочет дальше удерживать пленников и стремиться к новой сделке по их обмену на заключенных палестинцев, заявил глава политбюро движения Муса Абу Марзук, пишет РИА Новости.

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"Мы хотим достичь сделки, которая оправдывает надежды нашего народа. В конце концов, Израиль будет вынужден заключить сделку", – сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в беседе с представителем ХАМАС заявил о необходимости освобождения гражданских лиц, включая трех российских граждан.

Освобождение сограждан из плена является одной из приоритетных задач Москвы, сообщил Богданов на встрече с родственниками гражданина РФ Александра Лобанова, удерживаемого в секторе Газа.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты.