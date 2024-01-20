Экс-генсек НАТО назвал мировых лидеров после поражения Киева

Москва, Пекин и Тегеран будут определять мировой порядок, если Киев потерпит поражение, лишившись многолетней помощи Запада. Об этом заявил бывший генсек НАТО и член британской палаты лордов Джордж Робертсон, передает ТАСС.

«Если они проиграют, проиграем и мы, <...> потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы», — заявил 77-летний лорд.

По его словам, его «внукам будет крайне некомфортно жить в таком мире», а нынешняя ситуация представляет собой «практически противостояние альянсов».

Робертсон заявил, что недоволен «робостью» нынешних лидеров западных стран. По мнению 77-летнего политика, им не надо бояться ядерной войны с Россией и они должны демонстрировать решимость.

«Страх эскалации отодвигает на задний план цель, которая состоит в том, чтобы добиться победы Украины», — отметил Робертсон.

Он призвал Запад принять планы по оказанию многолетней помощи Украине, а в сознании россиян «закрепить мысль о том, что они не могут победить, что мы не позволим им победить».