В Германии разгорелся скандал из-за «обнаженной Меркель в снегу»

В Гамбурге установили обнаженную статую с обвисшей грудью, дряблым животом и лицом экс-канцлера Ангелы Меркель. Появление необычной композиции возле государственного театра в центре города вызвало большой скандал. Об этом сообщает Hamburger Morgenpost.

Фигуру с лицом, похожим на лицо экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель установили на одном из контейнеров в Гамбурге, по соседству с театром Талии.

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«Переполох по поводу обнаженной «Меркель» в Гамбурге! Там статуя женщины с отвисшей грудью и дряблым животом вызывает беспокойство у соседей» — пишет издание.

Журналисты отмечают, что взгляд невольно останавливается на скульптуре, установленной на Гаусштрассе, 190. Одни прохожие фотографируют, другие задаются вопросом, что все это значит: политическое заявление? искусство?

Для большинства прохожих сходство поразительно. Местные открыто называют фигуру «Меркель». Некоторые считают, что она оскорбительна и расстраиваются, что она находится рядом с театром, финансируемым государством.

Лидер местной парламентской группы ХДС Свен Хильшер заявил, что «не удивлен».

«Нападки на политиков в настоящее время хорошо воспринимаются многими гражданами. Этому способствует общее разочарование в политике, граждане перестали ее понимать», — сказал депутат.

При этом он не стал требовать демонтажа «заснеженной Меркель», поскольку «канцлер — публичная личность, и критиковать ее — это демократическое право». Однако, по его словам, «свобода искусства также имеет свои пределы».

В театре «Талия» заявили, что «это не политическое заявление театра». Там объяснили, что скульптура в 2012 году участвовала в сценографии спектакля «Смерть Дантона». Однако тогда у фигуры не было головы, в нее забиралась актриса.

По словам пресс-секретаря, после списанная скульптура была продана частному лицу — владельцу недвижимости на Гаусштрассе. После этого у туловища появилась голова женщины, похожей на Меркель. Затем фигура была размещена на улице.