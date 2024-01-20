Трамп перепутал Хейли и Пелоси

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил свою соперницу по Республиканской партии Никки Хейли в неспособности обеспечить достаточную безопасность во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, вероятно, имея в виду бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом пишет The New York Times.

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«Знаете, Никки Хейли, Никки Хейли, Никки Хейли... Никки Хейли отвечала за безопасность... Мы предложили ей 10 тысяч людей, солдат, национальную гвардию, все, что ни хотят. Они отказались», — заявил Трамп во время выступления в штате Нью-Гэмпшир.

Отмечается, что Хейли никогда не работала в конгрессе США, а во время штурма трудилась в частном секторе.

До этого конгрессвумен, член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин заявила, что после победы экс-президента США Дональда Трампа на кокусах в Айове всем республиканцам, сенату и палате представителей США необходимо поддержать его политику.