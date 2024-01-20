В Израиле ответили Боррелю на обвинения в финансировании ХАМАС

Группировка ХАМАС признана террористической организацией во многих странах мира, в том числе в странах ЕС, которые представляет господин Боррель. Заявления о якобы финансировании ХАМАС со стороны Израиля не только искажают исторические факты, но и лишены здравого смысла. Начиная с 2007 года, когда ХАМАС путем переворота взял под контроль сектор Газа, главными спонсорами этой организации были Катар и Иран, — заявил Сова.