Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в этом году, предположил профессор ШПМИ Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс в статье для агентства Bloomberg.

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После года спецоперации лидеры стран Запада полагали, что Путин «получит в своей стране униженную и ослабленную нацию», напомнил ученый.

Профессор отметил, что политики ошиблись. Скоро начнется третий год конфликта, добавил он, российское общество окрепло, а единство Запада, напротив, дает трещину. По его оценке, ошибка приведет западные страны к «к мрачному наследию».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что США используют Украину в своих целях и не воспринимают ее как друга, как союзника.