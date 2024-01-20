В США предположили, что Путин в 2024 году сломит единство Запада
Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в этом году, предположил профессор ШПМИ Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс в статье для агентства Bloomberg.
После года спецоперации лидеры стран Запада полагали, что Путин «получит в своей стране униженную и ослабленную нацию», напомнил ученый.
Профессор отметил, что политики ошиблись. Скоро начнется третий год конфликта, добавил он, российское общество окрепло, а единство Запада, напротив, дает трещину. По его оценке, ошибка приведет западные страны к «к мрачному наследию».
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что США используют Украину в своих целях и не воспринимают ее как друга, как союзника.
Офицер заметил, что Вашингтон уже устал от конфликта. В связи с этим, резюмировал он, Соединенные Штаты поступят с Украиной так же, как с Вьетнамом и Афганистаном.