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Лукашенко получил травму ноги во время колки дров

Президент Беларуси Александр Лукашенко травмировал ногу, когда колол дрова. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко рассказал, что рубил дрова, и ему на ступню упала "колодка килограмм 80".

"Ходил, ходил - вроде ничего. А потом…", - поделился Лукашенко.

В опубликованном видеоролике видно, что Лукашенко сильно хромает на правую ногу. Из-за травмы президент Беларуси не сможет в субботу принять участие в хоккейном матче против команды Могилевской области.

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