Лукашенко получил травму ноги во время колки дров

Президент Беларуси Александр Лукашенко травмировал ногу, когда колол дрова. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко рассказал, что рубил дрова, и ему на ступню упала "колодка килограмм 80".

"Ходил, ходил - вроде ничего. А потом…", - поделился Лукашенко.