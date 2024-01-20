Лукашенко получил травму ноги во время колки дров
Президент Беларуси Александр Лукашенко травмировал ногу, когда колол дрова. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко рассказал, что рубил дрова, и ему на ступню упала "колодка килограмм 80".
"Ходил, ходил - вроде ничего. А потом…", - поделился Лукашенко.
В опубликованном видеоролике видно, что Лукашенко сильно хромает на правую ногу. Из-за травмы президент Беларуси не сможет в субботу принять участие в хоккейном матче против команды Могилевской области.