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В ЕС разработали план по прекращению огня в Газе

Эксперты внешнеполитической службы ЕС представили предварительную версию плана по поиску надежного решения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом пишет портал Euractiv.

Автор статьи пояснил, что документ будет вынесен на обсуждение в понедельник, 22 января, на заседание глав МИД ЕС.

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Во вводной части плана говорится о том, что следует предпринимать все усилия для завершения конфликта.

В документе отмечается, что стороны конфликта самостоятельно, без активного международного участия, не сядут за стол переговоров. В связи с этим, важную роль должны сыграть посредники в лице ЕС, США, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Лиги арабских государств и ООН.

Представители этих стран и международной организации, уточняется в плане, должны будут в течение года разработать мирный план и представить его Тель-Авиву и ХАМАС.

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