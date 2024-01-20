В Великобритании выставили на торги зубной протез Уинстона Черчилля

Аукцион проведёт дом The Cotswold Auction Company.

Предварительная цена лота — 6-10 тыс. долларов. Как пишет газета The Guardian, протез разработал для премьер-министра дантист Уилфред Фиш. Черчилль с детства шепелявил, а приспособление позволяло ему избавиться от этого дефекта речи. Как сказано в описании лота, благодаря изделию Фиша знаменитый политик говорил гораздо увереннее.

Всего у Черчилля было несколько экземпляров: с одним его похоронили, другой передали в музей. С протезом, выставленным на торгах, Черчилль произносил историческую речь «Мы будем сражаться на пляжах» в парламенте в 1940 году.

На эти же торги выставлен микрофон, в который политик объявлял об окончании Второй мировой войны.