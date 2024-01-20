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Пашинян: Армения и Ереван требуют гарантий отсутствия территориальных претензий

Баку и Ереван требуют взаимной гарантии того, что у них нет взаимных территориальных претензий, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии «Гражданский договор».

Армения и Азербайджан потребовали гарантии отсутствия территориальных претензий
© globallookpress.com

Он отметил, что Армения хочет дополнительных гарантий, аналогичное желание высказывает и Азербайджан.

«Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой», – передает его слова ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась с вопросом пересмотра Азербайджаном армянских границ.

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