Власти Литвы предложили гражданам инвестировать в оборону страны

Глава Минэкономики Литвы Аушрине Армонайте выступила с предложением брать денежные средства у литовских граждан в качестве одного из источников финансирования обороны страны.

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— Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей, — выступила с инициативой глава литовского ведомства.

При этом она сама признала, что подобные идеи встречают критику. Несмотря на это, у граждан все еще «есть немало финансов», которые могли бы пойти на оборону Литвы, продолжила Армонайте. В заключение она заявила, что гораздо рациональнее будет вложить имеющиеся деньги в танк, нежели «держать их в носке», передает агентство Sputnik Литва.

Накануне стало известно, что Эстония, Латвия и Литва достигли договоренности о создании на границе с Россией «линии обороны». Основной целью формирования фортификационной зоны станет «сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы».