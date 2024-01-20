Власти Литвы предложили гражданам инвестировать в оборону страны

Министр экономики Литвы предложила гражданам инвестировать в оборону страны
Глава Минэкономики Литвы Аушрине Армонайте выступила с предложением брать денежные средства у литовских граждан в качестве одного из источников финансирования обороны страны.
— Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей, — выступила с инициативой глава литовского ведомства.
При этом она сама признала, что подобные идеи встречают критику. Несмотря на это, у граждан все еще «есть немало финансов», которые могли бы пойти на оборону Литвы, продолжила Армонайте. В заключение она заявила, что гораздо рациональнее будет вложить имеющиеся деньги в танк, нежели «держать их в носке», передает агентство Sputnik Литва.
Накануне стало известно, что Эстония, Латвия и Литва достигли договоренности о создании на границе с Россией «линии обороны». Основной целью формирования фортификационной зоны станет «сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы».
В конце декабря экс-главком Вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен сказал, что для подготовки на случай угрозы войны с Россией в армию страны нужно каждый год набирать от двух до трех тысяч добровольцев.