Власти Дании желают скорее «положить под сукно» расследование терактов на газопроводах «Северный поток», рассказал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат отметил, что за прошедшие 1,5 года нет никаких подвижек в вопросе о взаимодействии Дании с Россией в расследовании ЧП.

Кроме того, уточнил посол, Копенгаген выступил против проведения под эгидой ООН независимого расследования. Он добавил, что власти Дании не обнародовали никакой информации о ходе работы, проводимой датскими специалистами.

«Складывается впечатление, что Дания стремится не к установлению истины, а лишь поскорее положить это дело под сукно», — констатировал Барбин.