В Китае на фабрике прогремел взрыв

В Китае произошел взрыв пылевоздушной смеси на фабрике компании Shenrong Metal Technology Limited. Погибли восемь человек, еще восемь получили травмы. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел на промышленной площадке, расположенной в провинции Хонсю, в субботу, 20 января.

Спасательная операция на месте происшествия завершена. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.