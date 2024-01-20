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В Китае на фабрике прогремел взрыв

В Китае произошел взрыв пылевоздушной смеси на фабрике компании Shenrong Metal Technology Limited. Погибли восемь человек, еще восемь получили травмы. Об этом пишет РИА «Новости».

В Китае на фабрике прогремел взрыв
© globallookpress.com

Инцидент произошел на промышленной площадке, расположенной в провинции Хонсю, в субботу, 20 января.

Спасательная операция на месте происшествия завершена. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что при взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек, 47 пропали без вести. Под завалами оказались рабочие и техника.

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