Байден ожидает сделки по Украине и защите границы США на следующей неделе

Президент Соединённых Штатов Джо Байден, говоря о сделке по предоставлению новой помощи Украине в обмен на усиление защиты южной границы, допустил, что договорённости могут быть достигнуты на следующей неделе хотя бы в американском сенате.

Байден рассказал, что его администрация работает с сенаторами по соответствующему вопросу уже на протяжении нескольких недель.

«Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере в сенате», — цитирует его РИА Новости.